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17:30, 27 ноября 2022 года Орловским школьникам предложили поступать в вузы ФСИН С будущими абитуриентами встретились сотрудники ведомства.





Служащие УФСИН России по Орловской области агитировали школьников поступать в ведомственные вузы. Это и Академия в Рязани, а также институты и университеты Владимира, Воронежа, Санкт-Петербурга.



Школьникам из Орла, а также Кром и Нарышкино рассказали о преимуществах обучения, о том, какие экзамены нужно сдавать, как подготовиться.



- Всем заинтересовавшимся были вручены памятки и буклеты для поступающих в высшие образовательные учреждения ФСИН России , - сообщает пресс-службе регионального ведомства.









Ольга СУПОНЕВА





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