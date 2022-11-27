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18:17, 27 ноября 2022 года Для детей участников СВО в Орле устроили поездку на конный двор Ребята, чьи отцы участвуют в спецоперации, пообщались с лошадьми.









- Напоследок гости конного двора покормили лошадей морковкой, сушками, яблоками и сахаром. День удался, -







Основатель конного дворя "Вязки" Вячеслав Гречишников провел для мальчишек и девчонок экскурсию. Ребята пообщались с лощадьми - умными и приветливыми животными.- Напоследок гости конного двора покормили лошадей морковкой, сушками, яблоками и сахаром. День удался, - сообщает администрация Орла.





Ольга СУПОНЕВА





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