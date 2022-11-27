воскресенье 27.11.2022 21:27:51 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС














Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

19:37, 27 ноября 2022 года

На новой рабочей неделе в Орле установится устойчивый минус

Публикуем подробный прогноз погоды на рабочую неделю 28 ноября - 2 декабря.


По сообщению Росгидрометцентра, плюсовые температуры покинут наш регион. Рассказываем, какой будет погода в Орле в ближайшую неделю.

Понедельник, 28 ноября, выдастся пасмурным. На термометрах от -2 ночью до 0 днем. В ночное время пройдет снег, днем без осадков.  Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Во вторник, 29 ноября, вновь пасмурно. Температура воздуха на уровне -5..-2 градусов. Давление повысится до 761 мм рт.ст. Без осадков.

В среду, 30 ноября, облачно, мороз от -8 до -3. Снега не ожидается, давление на уровне 762 мм рт.ст.

В четверг, 1 декабря, -6..-3 градуса, облачное небо, без осадков. Давление 761 мм рт.ст.

В пятницу, 2 декабря, на термометрах -7 в ночное и -5 в дневное время. Атмосферное давление немного понизится: до 758 мм рт.ст. 

Всю неделю ожидается восточный ветер, скорость 3-5 м/с. 

Фото: Ольга Супонева




Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.