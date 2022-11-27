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19:37, 27 ноября 2022 года На новой рабочей неделе в Орле установится устойчивый минус Публикуем подробный прогноз погоды на рабочую неделю 28 ноября - 2 декабря.





По сообщению Росгидрометцентра, плюсовые температуры покинут наш регион. Рассказываем, какой будет погода в Орле в ближайшую неделю.



Понедельник, 28 ноября, выдастся пасмурным. На термометрах от -2 ночью до 0 днем. В ночное время пройдет снег, днем без осадков. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Во вторник, 29 ноября, вновь пасмурно. Температура воздуха на уровне -5..-2 градусов. Давление повысится до 761 мм рт.ст. Без осадков.



В среду, 30 ноября, облачно, мороз от -8 до -3. Снега не ожидается, давление на уровне 762 мм рт.ст.



В четверг, 1 декабря, -6..-3 градуса, облачное небо, без осадков. Давление 761 мм рт.ст.



В пятницу, 2 декабря, на термометрах -7 в ночное и -5 в дневное время. Атмосферное давление немного понизится: до 758 мм рт.ст.



Всю неделю ожидается восточный ветер, скорость 3-5 м/с.



Фото: Ольга Супонева









Ольга СУПОНЕВА





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