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20:15, 27 ноября 2022 года

Детсадовцы из Болхова стали кадетами

Малыши принесли клятву и прошли посвящение.


В городе Болхове Орловской области в детском саду №2 педагоги и родители решили продолжить традицию обучения подрастающего поколения азам безопасного поведения и патриотизма. В дошкольном учреждении состоялось торжественное посвящение в кадет-спасатели 23 воспитанников садика.

– Как здорово, когда видишь малышей с глазами, наполненными надеждой и интересом, ведь так важно в наше время воспитать настоящего патриота своей страны, готового прийти на помощь тому, кто в ней нуждается, – отметила Ирина Захарова,  заведующая детским садом № 2 города Болхова.

Малыши повторили слова клятвы, им вручили подарки, памятки безопасного поведения и кадетские береты. 


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