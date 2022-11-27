Детсадовцы из Болхова стали кадетами

|
|Главная » Новости
20:15, 27 ноября 2022 года
Детсадовцы из Болхова стали кадетамиМалыши принесли клятву и прошли посвящение.
В городе Болхове Орловской области в детском саду №2 педагоги и родители решили продолжить традицию обучения подрастающего поколения азам безопасного поведения и патриотизма. В дошкольном учреждении состоялось торжественное посвящение в кадет-спасатели 23 воспитанников садика.
– Как здорово, когда видишь малышей с глазами, наполненными надеждой и интересом, ведь так важно в наше время воспитать настоящего патриота своей страны, готового прийти на помощь тому, кто в ней нуждается, – отметила Ирина Захарова, заведующая детским садом № 2 города Болхова.
Малыши повторили слова клятвы, им вручили подарки, памятки безопасного поведения и кадетские береты.
Вести-Орёл