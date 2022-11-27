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20:29, 27 ноября 2022 года На ярмарке в Орле снова собрали передачу для военнослужащих в зону СВО Наравнодушные орловцы приносили продукты и необходимые бойцам вещи.





Сбор гуманитарной помощи уже несколько недель подряд идет в Орле на ярмарках выходного дня. И сегодня орловцы приносили в палатку на Приборостроительную, стоящую под баннером "Посылка на передовую", нужные военнослужащим передачки.



Как сообщает администрация Орла, принимаются на ярмарке в точке сбора гумпомощи продукты, предметы первой необходимости и вещи. Можно помочь и деньгами. Все собранное направляется на поддержку наших солдат.



Видео: телеграм-канал администрации Орла





Ольга СУПОНЕВА





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