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7:30, 28 ноября 2022 года На берегах рек Орла продолжают рейды спасатели Цель акции "Безопасный лед" - не допустить трагедии.





Патрулирования и рейды сотрудники МЧС проводят ежедневно. С орловцами общаются на тему безопасного поведения у воды осенью и зимой.



- Порой люди забывают о безопасности и практически всегда впадают в панику в экстренных случаях, поэтому и проводится активная работа с населением. Жителям и рыбакам раздаются листовки и памятки о правилах поведения на водоемах в данный период времени года, правилах оказания первой медицинской помощи пострадавшим при обморожении и переохлаждении, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



За прошлый год в Орловской области зафиксировано 2 случая гибели людей на воде в период холодов.









Ольга СУПОНЕВА





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