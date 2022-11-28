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8:07, 28 ноября 2022 года

На орловчанку завели уголовное дело за незаконное получение соцвыплат

Женщина не сообщила о смене прописки и нарвалась на проблемы с законом.


Подробности рассказали в региональном УМВД. Жительница Болховского района вместе с ребенком раньше получала социальные выплаты по месту прописки, но потом переехала. Соцвыплаты ей уже не были положены, однако она не выписалась из своего старого дома, а деньги продолжила получать.

- Женщина сознательно умолчала о смене места жительства. В результате, за период времени с января 2012 по октябрь 2022 года она незаконно получила на себя и ребенка выплаты на общую сумму порядка 160 тысяч рублей, - пояснили в ведомстве.

Уголовное дело на орловчанку завели по статье о мошенничестве. Теперь ей грозит штраф, принудительные работы или даже арест на срок до четырех месяцев.

Фото: Ольга Супонева


Ольга СУПОНЕВА
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