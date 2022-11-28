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22:46, 27 ноября 2022 года

В Орловской области пятеро человек пострадали в автокатастрофе, один погиб

ДТП с трагическими последствиями случилось вечером 27 ноября в Покровском районе.


О тяжелом ДТП сообщили в региональном МЧС: столкнулись три автомобиля. Авария произошла примерно в 19 часов 30 минут 27 ноября, в районе населенного пункта Дружба.

Некоторые подробности происшествия озвучил региональный департамент здравоохранения. Пятеро участников аварии получили ранения, один человек погиб прямо на месте происшествия. Известно, что в числе пострадавших трое детей. Их доставили в НКМЦ им. Круглой, в оказании помощи участие приняла главврач больницы. Двое взрослых доставлены в Ливенскую районную больницу.

- Оперативно сработала скорая помощь Покровской ЦРБ, которая сразу же выехала на место происшествия. Параллельно информацию довели до департамента здравоохранения и областных учреждений и приняли решение провести бесшовную маршрутизацию: навстречу скорым машинам Покровской ЦРБ из Орла выехали 2 реанимобиля с анестезиологической бригадой, - прокомментировал областной депздрав. 

Сейчас медики делают все возможное, чтобы спасти жизни пострадавших. 

Подробности пока устанавливаются. Всю картину происшествия предстоит воспроизвести сотрудникам полиции. 

Фото: Ольга Супонева



Ольга СУПОНЕВА
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