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8:30, 28 ноября 2022 года В Орле 28 ноября до -1 и небольшой снег Ожидается достаточно сильный ветер с востока.









К вечеру похолодает, а с завтрашнего дня ожидается устойчивый минус. Подробный прогноз погоды на неделю -

Сегодня, 28 ноября, в Орле столбики термометров остановятся на отметках в -1..0 градусов. По прогнозам синоптиков ожидается небольшой снег на протяжении дня. Достаточно сильный ветер с востока будет дуть со скоростью 5 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.К вечеру похолодает, а с завтрашнего дня ожидается устойчивый минус. Подробный прогноз погоды на неделю - здесь







Ольга СУПОНЕВА





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