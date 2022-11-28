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9:30, 28 ноября 2022 года Орловские добровольцы из зоны СВО поблагодарили жителей региона за гуманитарную помощь Бойцы записали видео.



Андрей Клычков в социальных сетях. В середине ноября для ребят оперативно собрали посылку, куда вошли продукты, теплая одежда, термобелье, берцы, сапоги, медикаменты, спальные мешки, квадрокоптер, инструменты, рации, печки и другие принадлежности. Об этом рассказал губернатор Орловской областив социальных сетях. В середине ноября для ребят оперативно собрали посылку, куда вошли продукты, теплая одежда, термобелье, берцы, сапоги, медикаменты, спальные мешки, квадрокоптер, инструменты, рации, печки и другие принадлежности. – Они очень рады такой помощи, передают привет землякам и обещают скоро вернуться домой с победой. Несмотря на проблемы со связью, удается поддерживать с ребятами регулярную связь, помогать им в решении насущных проблем, - написал глава региона.





Сергей СИЛАЕВ





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