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9:50, 28 ноября 2022 года Стали известны подробности ДТП на дороге "Орел-Тамбов" с пятью пострадавшими и погибшей Трагическая авария случилась в Покровском районе 27 ноября.





В региональной Госавтоинспекции озвучили







В итоге женщина-водитель получила травмы, не совместимые с жизнью, она погибла на месте происшествия. Пострадали дети: мальчик 13-ти лет госптализирован в Ливенскую ЦРБ, девочка 7-ми лет доставлена в больницу им. Круглой в Орел. Госпитализированы в больницу им. Круглой еще и двое малышей: годовалый и двухлетний мальчики.



Пострадал еще один пассажир "Лады Калины", которой управлял мужчина: травмы получил 27-летний молодой человек. подробности ДТП, в котором пять человек пострадали и один погиб. Автокатастрофа с участием трех автомобилей случилась на дороге "Орел-Тамбов" в Покровском районе накануне вечером, 27 ноября. Не смогли разъехаться два автомобиля "Лада Калина" и фура марки "Рено". Отечественная легковушка, за рулем которой была 31-летняя женщина, столкнулась с такой же встречной машиной, управлял которой мужчина 70-ти лет. После удара второй автомобиль врезался в попутный большегруз с прицепом, а затем все три авто вылетели в кювет.В итоге женщина-водитель получила травмы, не совместимые с жизнью, она погибла на месте происшествия. Пострадали дети: мальчик 13-ти лет госптализирован в Ливенскую ЦРБ, девочка 7-ми лет доставлена в больницу им. Круглой в Орел. Госпитализированы в больницу им. Круглой еще и двое малышей: годовалый и двухлетний мальчики.Пострадал еще один пассажир "Лады Калины", которой управлял мужчина: травмы получил 27-летний молодой человек.





Ольга СУПОНЕВА





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