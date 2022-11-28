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9:00, 28 ноября 2022 года В Покровском районе состоялся концерт ко Дню матери На нем собрались мамы участников специальной военной операции.





Он прошел в Центральном доме культуры. Подробности смотрите в нашем сюжете.





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