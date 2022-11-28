В райцентре Орловской области горела летняя кухня

ЧП случилось в Колпне на улице Торговой.

Об этом

в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Когда пожарные приехали на место постройка полыхала изнутри, огонь мог перекинуться на соседнее строение.

В результате кухня, плошадью 22 квадратных метра, выгорела изнутри. Стоящий рядом жилой дом спасен от огня. Причину пожара устанавливают специалисты.