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10:31, 28 ноября 2022 года

Орловская область получила миллионы рублей на расселение из аварийного жилья

Региону дополнительно выделено почти 185 млн рублей.


Деньги выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ: это сумма в размере 184,8 млн рублей, на этап программы переселения 2022-2023 годов. 

В городе Орле в этом году в рамках переселения людей из видавших виды квартир в благоустроенное жилье закуплено 172 жилых помещения. Проводится конкурс на закупку еще 20 квартир. Также собственникам аварийного жилья выплачивают компенсации, за 2022 год осуществлено 129 таких выплат. 

- По состоянию на 28 ноября всего нарастающим итогом с начала реализации программы обеспечено расселение 21,5 тыс. кв. м аварийного жилья (114 % от требуемого уровня), переселено 1,48 тыс. человек (141 % от плана). Показатели федерального проекта в 2022 году достигнуты с перевыполнением, - сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла". 


Ольга СУПОНЕВА
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