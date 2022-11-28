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13:10, 28 ноября 2022 года Завершился ремонт Комсомольской площади Орла Лужа возле главного корпуса ОГУ больше не должна побеспокоить прохожих и автомобилистов.









Как Приемка прошла в конце минувшей недели. На Комсомольской площади появился новый асфальт. На участке возле Орловского госуниверситета оргазовали водоеприемники, так что огромная лужа, которая обычно появляется здесь во время дождя, теперь долна исчезнуть.Как отмечают в горадминистрации, перед приемкой в лаборатории оценили качество нового асфальта, его признали удовлетворительным.



Срок гарантии на объект - 5 лет.



Фото: администрация Орла









Ольга СУПОНЕВА





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