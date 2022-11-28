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10:45, 28 ноября 2022 года В Орле мужчина принес новым соседям шум, тараканов и муравьев Орловец топит квартиры снизу, выпивает и устраивает вечеринки.





Жительница дома №12 по улице Блынского в Орле Светлана Можеровцева рассказала, как соседи пытаются утихомирить мужчину. Подробности смотрите в нашем сюжете.





Юлия Сабельникова





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