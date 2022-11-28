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11:01, 28 ноября 2022 года В Орле презентовали фильм "Красивая женщина умирает дважды", Героями художественной короткометражки стали орловцы и Орел.





В рамках Международного кинофестиваля "Отцы и дети" состоялось более 10 просмотров и творческих встреч с участниками. В театре "Свободное пространство" показали художественную короткометражку режиссера Марины Сасиной, в ее фильме снялись орловские актеры - мы познакомим вас с ними.









Эва Стасюлевич





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