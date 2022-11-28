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12:17, 28 ноября 2022 года В Орле 29 ноября стартует форум "Я - доброволец" Наградами отметят победителей регионального этапа Международной Премии "#МЫВМЕСТЕ".





Форум стартует 29 ноября и продлится до 1 декабря, открытие пройдет в Орловском городском центре культуры.



В рамках события запланировано не только награждение победителей конкурса, но и выставка добровольческих объединений и проектов, а также образовательные программы по социальному ориентированию, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.









Ольга СУПОНЕВА





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