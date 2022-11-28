В Орле 28 ноября откроется Семейный МФЦ

Обратиться сюда орловцы смогут по самым разным вопросам - от консультаций по выплатам и путевкам, до предоставления временного убежища.

В центре будет работать кабинет психолога, детская игровая, и даже санитарная комната, где можно будет искупать и покормить ребенка.

Расположился новый МФЦ в центре города - напротив Комсомольского сквера. Такие же центры Откроют в Болхове и Ливнах.