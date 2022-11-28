В Орле дети, сестры и братья участников СВО будут бесплатно питаться в школах

Горсовет принял решение о введении новых льгот.

Орловский городской совет народных депутатов поддержал введение ряда льгот для родных участников специальной военной операции. Для них будет действовать первоочередное право на зачисление в детсад, льготы на питание в лагерях, бесплатный проезд в муниципальном транспорте Орла.

Предложение поддержат на всех уровнях. Место в дошкольном учреждении останется за ребенком и после возвращения со службы бойца.