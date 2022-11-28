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14:47, 28 ноября 2022 года Жителей Орловской области предупредили о новом виде мошенничества Преступники предлагают жителям установить необходимое мобильное приложение.





Как сообщает пресс-служба правительства региона, в России зафиксированы случаи, когда безработные люди получат звонки от имени сотрудников "службы занятости". Их просят установить приложение на телефон якобы для взаимодействия со службой. Еще один вид мошенничества – предложение получить карту для различных выплат после оформления кредита. – Будьте осторожны! Спросите фамилию, имя, отчество, должность человека, с которым беседуете, номер его рабочего телефона. А потом перезвоните, но только на тот телефон, номер которого получили в центре занятости, поговорите с тем специалистом, который назначен вашим куратором и все выясните, - предупреждают специалисты.





Сергей СИЛАЕВ





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