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14:47, 28 ноября 2022 года

Жителей Орловской области предупредили о новом виде мошенничества

Преступники предлагают жителям установить необходимое мобильное приложение.


Как сообщает пресс-служба правительства региона, в России зафиксированы случаи, когда безработные люди получат звонки от имени сотрудников "службы занятости". Их просят установить приложение на телефон якобы для взаимодействия со службой. Еще один вид мошенничества – предложение получить карту для различных выплат после оформления кредита.

 

– Будьте осторожны! Спросите фамилию, имя, отчество, должность человека, с которым беседуете, номер его рабочего телефона. А потом перезвоните, но только на тот телефон, номер которого получили в центре занятости, поговорите с тем специалистом, который назначен вашим куратором и все выясните, - предупреждают специалисты. 

 




Сергей СИЛАЕВ
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