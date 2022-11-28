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14:17, 28 ноября 2022 года

В Орловской области завершили работу по внедрению регионального инвестиционного стандарта

В настоящее время он проходит процедуру подтверждения.


 Орловщина вошла в число 33 пилотных регионов, где внедрят систему поддержки новых инвестиционных проектов. Работа направлена на улучшение условий ведения бизнеса, увеличение инвестиционной привлекательности региона и сокращение сроков подключения инженерной инфраструктуры. 

 

– На протяжении последних лет мы активно занимаемся работой по привлечению инвестиций в регион, и это дает конкретные результаты. За минувшие пять лет нам удалось привлечь в регион свыше 260 миллиардов рублей инвестиций, - отметил губернатор Андрей Клычков

 

Также внедрение стандарта позволит сократить бюрократические сроки. Например, разрешение на строительство будет занимать не от 80 до 132 дней, а то 48 до 57 дней.




Сергей СИЛАЕВ
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