Главная » Новости



14:17, 28 ноября 2022 года В Орловской области завершили работу по внедрению регионального инвестиционного стандарта В настоящее время он проходит процедуру подтверждения.





Орловщина вошла в число 33 пилотных регионов, где внедрят систему поддержки новых инвестиционных проектов. Работа направлена на улучшение условий ведения бизнеса, увеличение инвестиционной привлекательности региона и сокращение сроков подключения инженерной инфраструктуры. – На протяжении последних лет мы активно занимаемся работой по привлечению инвестиций в регион, и это дает конкретные результаты. За минувшие пять лет нам удалось привлечь в регион свыше 260 миллиардов рублей инвестиций, - отметил губернатор Андрей Клычков. Также внедрение стандарта позволит сократить бюрократические сроки. Например, разрешение на строительство будет занимать не от 80 до 132 дней, а то 48 до 57 дней.





Сергей СИЛАЕВ





Новости СМИ2