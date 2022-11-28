Главная » Новости



13:47, 28 ноября 2022 года В Орловском полесье появятся велотреки и палатки для туристов Национальный парк ежегодно посещает более 60 тысяч туристов.





Как рассказал директор "Орловского полесья" Олег Пригоряну, в парке создаются экологические тропы и места отдыха, проводится реконструкция имеющихся. В ближайшее время, помимо кемпинга и велотреков, планируется построить гостиничные номера с возможностью отдыха на природе. – Также на территории национального парка планируется закладка пунктов бердвотчинга и искусственных гнезд, в том числе для проведения совместных работ с управлением экологического надзора и природопользования Орловской области, направленных на гнездование орла-змееяда, - отметил директор нацпарка.





Сергей СИЛАЕВ





Новости СМИ2