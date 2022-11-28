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12:34, 28 ноября 2022 года

В Орле задержаны подростки-угонщики

Они орудовали в Северном и Железнодорожном районах города.


Уголовное дело в отношении двоих несовершеннолетних жителей областной столицы возбудили следственные органы. Их подозревают в совершении двух преступлений по статье "Угон". Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. 

                  

Следствие выяснило, что молодые люди ночью в октябре 2022 года угнали две отечественные машины. После чего их нашли на территории города, они остались неповрежденными, а владельцы получили их назад.

 

Орловцы сознались в совершенных преступлениях. Проводятся необходимые экспертизы, следствие продолжается.




Сергей СИЛАЕВ
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