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12:34, 28 ноября 2022 года В Орле задержаны подростки-угонщики Они орудовали в Северном и Железнодорожном районах города.





Уголовное дело в отношении двоих несовершеннолетних жителей областной столицы возбудили следственные органы. Их подозревают в совершении двух преступлений по статье "Угон". Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Следствие выяснило, что молодые люди ночью в октябре 2022 года угнали две отечественные машины. После чего их нашли на территории города, они остались неповрежденными, а владельцы получили их назад. Орловцы сознались в совершенных преступлениях. Проводятся необходимые экспертизы, следствие продолжается.





Сергей СИЛАЕВ





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