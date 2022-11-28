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12:57, 28 ноября 2022 года

Фонд микрофинансирования Орловской области утвердил Порядок предоставления кредитных каникул для мобилизованных заемщиков

Региональный Фонд микрофинансирования реализует дополнительные меры поддержки предпринимателей и контрактников – участников специальной военной операции.


Правом на предоставление кредитных каникул могут воспользоваться заемщики, относящиеся к одному из критериев:
- является обществом с ограниченной ответственностью, состоящим из одного участника, призванного на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации. Он же (в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ) одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества (в период с 21 сентября 2022 года до дня призыва),

-  является индивидуальным предпринимателем
- проходит военную службу по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации, заключенному с 2022 года.

Договор займа должен быть заключен до дня призыва на военную службу по мобилизации.

Льготный период устанавливается на период мобилизации заёмщика, увеличенный на 90 календарных дней, и продлевается в следующих случаях: нахождение заёмщика в больнице, госпитале, других медицинских организациях в стационарных условиях на излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения СВО.

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