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14:27, 28 ноября 2022 года

Андрей Клычков высказался за строительство поликлиники в Орле между Московским шоссе и Паровозной

Споры по выбору места для размещения нового здания все не утихают.


В Орле продолжается бурный спор о выборе места под строительство поликлиники №1. Жители, чиновники, депутаты никак не могут прийти к консенсусу. Свое мнение высказал и губернатор Андрей Клычков.

Напомним, в онлайн-голосовании победила территория в районе набережной Дубровинского. Но местные жители выступили против. Губернатор акцентировал внимание на том, что пожилые люди не могли принять участие в голосовании в силу возраста и отсутсивия доступа в интернет. 

- Не могу не признать, что многое претензии жителей у размещению поликлиники вбизи Герценского моста в значительной степени обоснованы, справедливы и требуют соответствующей реакции власти. Учитывая мнение и аргументацию жителей, общественных организаций и движений, здравый смысл, считаю целесообразным размещение нового здания учреждения здравоохранения на территории, ограниченной Московским и Старо-Московским шоссе и улицей Паровозной. Здесь мы осваиваем практически пустующую территорию, избегая рекреационных рисков, - отметил глава региона.

Преимуществами территории губернатор назвал транспортную доступность, возможность оборудовать парковку и усилить эту локацию общественным транспортом дополнительно. 

Останавливаемся на этом решении, как наиболее рациональном и компромиссном. Благодарю всех неравнодушных жителей за гражданскую позицию и общественную активность, - подытожил Андрей Клычков. 






Ольга СУПОНЕВА
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