Андрей Клычков высказался за строительство поликлиники в Орле между Московским шоссе и Паровозной

Споры по выбору места для размещения нового здания все не утихают.

В Орле

продолжается бурный спор

о выборе места под строительство поликлиники №1. Жители, чиновники, депутаты никак не могут прийти к консенсусу. Свое мнение высказал и губернатор Андрей Клычков.



Напомним, в онлайн-голосовании победила территория в районе набережной Дубровинского. Но местные жители

выступили против.

Губернатор акцентировал внимание на том, что пожилые люди не могли принять участие в голосовании в силу возраста и отсутсивия доступа в интернет.



- Не могу не признать, что многое претензии жителей у размещению поликлиники вбизи Герценского моста в значительной степени обоснованы, справедливы и требуют соответствующей реакции власти. Учитывая мнение и аргументацию жителей, общественных организаций и движений, здравый смысл, считаю целесообразным размещение нового здания учреждения здравоохранения на территории, ограниченной Московским и Старо-Московским шоссе и улицей Паровозной. Здесь мы осваиваем практически пустующую территорию, избегая рекреационных рисков, -

отметил

глава региона.



Преимуществами территории губернатор назвал транспортную доступность, возможность оборудовать парковку и усилить эту локацию общественным транспортом дополнительно.



- Останавливаемся на этом решении, как наиболее рациональном и компромиссном. Благодарю всех неравнодушных жителей за гражданскую позицию и общественную активность, - подытожил Андрей Клычков.







