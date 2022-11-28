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15:38, 28 ноября 2022 года В Орле женщины с онкологией вышли на сцену со спектаклем "Ожидание" Непрофессиональный актрисы выступили в театре Каменского.





Их сила духа, жажда творчества, воля к жизни вызывают глубокое уважение. Непрофессиональные актрисы, женщины разного возрастов и профессий, которые борются с онкологией вышли на большую сцену. Премьеру спектакля "Ожидание" увидела Эва Стасюлевич.





Эва Стасюлевич





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