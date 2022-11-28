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16:00, 28 ноября 2022 года В Орле открылся семейный МФЦ Здесь окажут помощь в режиме "одного окна".





Получить помощь здесь смогут более 500 семей. Это выплаты на детей, юридическая консультация, работа с психологом и другое.



Подробности скоро!





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