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16:30, 28 ноября 2022 года В Орле прошел математический флэшмоб «MatchCat 2022» В этом году свои знания проверили 80 человек.





Впервые орловцы поддержали акцию еще пять лет назад. Участники решили доказать - математика не сухая наука. В цифры с головой погрузилась и наш корреспондент Анастасия Дорохова.





Анастасия Дорохова





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