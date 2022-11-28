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16:10, 28 ноября 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Что делать если не повезло с соседями?
- Женщины разных возрастов и профессий вышли на большую сцену, чтобы рассказать как они смогли победить рак.
- Мы посмотрели премьеру "Ожидание" - покажем и вам в нашем выпуске!
- Царица наук объединяет! Орловцы приняли участие в математическом флэшмобе.
- Сегодня в Орле открылся семейный МФЦ.
- В одном направление с инвесторами! В регионе завершилась работа по внедрению инвестиционного стандарта.
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Вести-Орёл