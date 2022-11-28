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16:10, 28 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Что делать если не повезло с соседями? - Женщины разных возрастов и профессий вышли на большую сцену, чтобы рассказать как они смогли победить рак.



- Мы посмотрели премьеру "Ожидание" - покажем и вам в нашем выпуске!



- Царица наук объединяет! Орловцы приняли участие в математическом флэшмобе. - Сегодня в Орле открылся семейный МФЦ. - В одном направление с инвесторами! В регионе завершилась работа по внедрению инвестиционного стандарта.



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