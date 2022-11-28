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17:00, 28 ноября 2022 года Всероссийский турнир по художественной гимнастике "Феникс" завершился в Орле Участие в нем приняли более тысячи спортсменок.





В течение четырех соревновательных дней гимнастки выходили на ковер.



Алексей Берестов, начальник управления физкультуры и спорта Орловской области:



- Очень много сильных спортсменок, которые наверное скоро взойдут на олимп мировой художественной гимнастики.



Подробности в сюжете Анастасии Дороховой.





Анастасия Дорохова





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