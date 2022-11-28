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17:30, 28 ноября 2022 года Жителям Орла предложили написать "Казачий диктант" Всероссийская патриотическая акция пройдет с 8 по 10 декабря.





"Казачий диктант" проводится третий год. Целью его является изучение истории, традиций и обычаев российского казачества среди населения страны и членов казачьих обществ.



Присоединиться может любой желающий в возрасте от восьми лет. Неважно при этом, принадлежит человек к казачеству или нет. Проверить знания можно на сайте Всероссийского казачьего общества.





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