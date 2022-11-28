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18:00, 28 ноября 2022 года В Орле впервые выполнена малоинвазивная операция на сосуде коленного сустава Мастер-класс показали в рамках большой конференции сосудистых хирургов.





Метод привлек пристальное внимание и травматологов ортопедов, ведь именно их пациентам эти операции будут выполняться. Орловские хирурги не только учились, но и делились своим опытом с гостями.





Елена Литинская





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