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18:30, 28 ноября 2022 года Жителям Орловской области предложат на выбор 600 рабочих мест 1 декабря состоится ярмарка вакансий.





Рабочие места орловцам предложат 60 работодателей. Участие в декабрьской ярмарке вакансий примут представители промышленных предприятий, торговли, общепита, сферы ЖКХ, медицины, образования, транспорта и связи.



- Каждый посетитель получит возможность лично пообщаться с работодателями, задать интересующие вопросы, - отмечает пресс-служба облправительства.



Поучаствовать в ярмарке можно 1 декабря в 10.00. Площадка - фундаментальная библиотека ОГУ.









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