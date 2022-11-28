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19:00, 28 ноября 2022 года Маленькие орловцы нарисовали ангелов для военнослужащих Картины отправятся на передовую вместе с посылками для наших бойцов.





Желание наполнить Россию ангелами! именно оно натолкнуло на мысль создания акции "Крылья ангела". Проходит она с 2014 года по инициативе Святейшего Патриарха. В определенный день и час во многих православных храмах дети рисуют своих ангелов хранителей. Наш корреспондент Игорь Свеженцев побывал в Болхове, где, в Спасо-Преображенском храме, свершилось настоящее таинство.





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