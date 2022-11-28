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19:30, 28 ноября 2022 года Открылась регистрация на Фестиваль школьных СМИ Подать заявку можно до 31 января 2023.





Конкурс объявил факультет журналистики МГУ. Участие могут принять коллективы общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, детских домов и интернатов, а также организаций дополнительного образования. Можно участвовать одновременно во всех номинациях конкурса. Фото: journ.msu.ru



На конкурс принимаются печатные издания, телепроекты, радиопроекты, новостные ленты школьных веб-сайтов, проекты в социальных сетях, созданные учащимися совместно с учителями не раньше января 2022 года. Подробности здесь.



Фото: journ.msu.ru









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