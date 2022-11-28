Открылась регистрация на Фестиваль школьных СМИ

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19:30, 28 ноября 2022 года
Открылась регистрация на Фестиваль школьных СМИПодать заявку можно до 31 января 2023.
Конкурс объявил факультет журналистики МГУ. Участие могут принять коллективы общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, детских домов и интернатов, а также организаций дополнительного образования. Можно участвовать одновременно во всех номинациях конкурса. Фото: journ.msu.ru
На конкурс принимаются печатные издания, телепроекты, радиопроекты, новостные ленты школьных веб-сайтов, проекты в социальных сетях, созданные учащимися совместно с учителями не раньше января 2022 года. Подробности здесь.
Фото: journ.msu.ru
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