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20:00, 28 ноября 2022 года В Орле открыли мемориальную доску Игорю Савину В областной столице продолжают увековечивать память военнослужащих, погибших в СВО.





Как сообщает пресс-служба администрации Орла, мемориальная доска разместилась на фасаде школы №27. Здесь учился капитан Игорь Савин.



Он погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.



- Он никого не осуждал, шел с легкостью исполнять свою работу. Это была далеко не первая его командировка, поэтому он храбро, с честью и достоинством шел за свою Родину, - вспоминила одноклассница бойца Мария.



Игорю Савину было 34 года. Он не дожил неделю до своего 35 дня рождения и сложил голову как настоящий герой.





Ольга СУПОНЕВА





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