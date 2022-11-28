В Орле открыли мемориальную доску Игорю Савину

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20:00, 28 ноября 2022 года
В Орле открыли мемориальную доску Игорю СавинуВ областной столице продолжают увековечивать память военнослужащих, погибших в СВО.
Как сообщает пресс-служба администрации Орла, мемориальная доска разместилась на фасаде школы №27. Здесь учился капитан Игорь Савин.
Он погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
- Он никого не осуждал, шел с легкостью исполнять свою работу. Это была далеко не первая его командировка, поэтому он храбро, с честью и достоинством шел за свою Родину, - вспоминила одноклассница бойца Мария.
Игорю Савину было 34 года. Он не дожил неделю до своего 35 дня рождения и сложил голову как настоящий герой.
Ольга СУПОНЕВА