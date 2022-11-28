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20:30, 28 ноября 2022 года В Орле полиция рассказала, как получить российские паспорта гражданам ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей За получением паспорта можно обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту жительства.





Законы о вхождении в состав России четырех субъектов президент подписал 4 октября 2022 года. Теперь жителям Донбаса, Запорожья и Херсонской областей нужно получить паспорта граждан РФ.



Перед получением документа нужно будет принять присягу, а при подаче заявления нужно пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.



Телефон Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области 54-11-68.



Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





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