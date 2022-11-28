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21:00, 28 ноября 2022 года В Орле открылся уже второй семейный МФЦ Первый центр для всей семьи, напомним, работает на Лескова, 22, в здании Департамента соцзащиты.





Теперь решить важные социальные и юридические вопросы рядом с домом смогут и жители Заводского района. Сегодня для них открыл двери центр со всеми удобствами





Юлия Опанасюк





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