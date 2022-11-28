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20:20, 28 ноября 2022 года

Андрей Клычков прокомментировал ситуацию с "продажей носков" для мобилизованных

Губернатор: "Пускай будет на совести тех, кто раздувал".


Свой прямой эфир 28 ноября губернатор Орловской области начал с нашумевшей истории о якобы продаже носков для мобилизованных. Андрей Клычков прокомментировал эту скандальную информацию.

- История по якобы тому, что носки бабушка связала и потом они оказались на продаже. Правоохранительные органы провели работу, опросили всех, кого только можно. В итоге, к сожалению или к радости, для меня в большей степени радости, эта информация не подтвердилась. И пускай будет на совести тех, кто раздувал, - отметил глава области.

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что местная пенсионерка связала носки для бойцов СВО, а после увидела их в продаже на рынке. Поднялась шумиха, однако оказалось, что посыл не соответствует действительности. При опросе полицией выяснилось, что случай этот выдуманный. 

Также во время эфира Андрей Евгеньевич поблагодарил всех неравнодушных орловцев, принимающих участие в сборе посылок для военнослужащих.


Ольга СУПОНЕВА
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