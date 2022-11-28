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20:30, 28 ноября 2022 года

В Орловской области собирают еще четыре посылки для военнослужащих

Гуманитарный груз от неравнодушных орловцев отправится бойцам, принимающим участие в СВО.


Об этом рассказал во время прямого эфира в соцсетях губернатор Андрей Клычков. 

-  На прошлой неделе вернулись от бойцов спецназа ГРУ, отвезли им посылку около трех тонн. Сейчас идет формирование еще четырех грузов для наших частей, которые мы курируем, с которыми взаимодействуем. И, конечно, взаимодействуем с нашими ребятами, которые находятся на передовой. Лучшим подарком перед новым годом, да и потом, будет постоянная помощь и поддержка, которая оказывается жителями области в отношении своих земляков, да и не только земляков, - отметил глава Орловской области.

Также в прямом эфире губернатор прокомментировал скандальную историю с якобы продажей носков, связанных пенсионеркой для мобилизованных мужчин. 


Ольга СУПОНЕВА
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