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7:30, 29 ноября 2022 года Во вторник 29 ноября в Орле -5..-3 мороза и пасмурно Снега сегодня синоптики не обещают.





Как сообщает Росгидрометцентр, сегодня в Орле столбики термометров покажут от -5 до -3 градусов. Небо затянуто тучами, осадков не предвидится. Атмосферное давление на уровне 760 мм рт.ст., ветер восточный 5 м/с.



Фото: Ольга Супонева







Ольга СУПОНЕВА





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