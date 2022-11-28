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21:52, 28 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Быстро, качественно, доступно: В Орле открыт новый семейный МФЦ. - Голос народа услышан: глава региона сообщил, где построят новое здание первой взрослой поликлиники. - С заботой о братьях наших меньших Как орловцы помогают пережить холода лесным обитателям и чем правильно кормить животных? - Из Катара в Орёл. Привет и любимые русские песни

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