Средняя зарплата программистов в Орловской области составила 46600 рублей

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9:13, 29 ноября 2022 года
Средняя зарплата программистов в Орловской области составила 46600 рублейЗа год она подросла на 14 тысяч.
В сравнении с прошлым годом средняя зарплата у айтишников, работающих в Орловской области, выросла на 31%. При этом в разных сферах цифра эта разнится.
Так, IT - специалисты крупных предприятий получают в среднем 62,5 тысячи рублей, средних - 51,3 тысячи рублей, малых - 41,9 тысяч рублей. Такую статистику опубликовал телеграм-канал "Телеграммы из Орла".
Самые высокие зарплаты, больше 60 тысяч рублей, орловским айтишникам приносит разработка на языках Go и Java. Разработчики и дата-сайентисты получают в среднем значительно больше, чем сисадмины, менеджеры, специалисты и тестировщики в IT-отрасли.
Ольга СУПОНЕВА