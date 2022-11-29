Средняя зарплата программистов в Орловской области составила 46600 рублей

За год она подросла на 14 тысяч.

В сравнении с прошлым годом средняя зарплата у айтишников, работающих в Орловской области, выросла на 31%. При этом в разных сферах цифра эта разнится.



Так, IT - специалисты крупных предприятий получают в среднем 62,5 тысячи рублей, средних - 51,3 тысячи рублей, малых - 41,9 тысяч рублей. Такую статистику

опубликовал