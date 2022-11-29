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9:28, 29 ноября 2022 года Мэр Орла провел заключительную встречу с семьями участников спецоперации Орловцам напомнили о льготах и мерах поддержки, на которые они имеют право.





Юрий Парахин встретился с жителями всех районов. На заключительную встречу пришли близкие бойцов из Советского района города.



Заместитель мэра Орла Ирина Проваленкова напомнила собравшимся о всех доступных льготах городского, регионального и федерального уровня: от сбора гуманитарной помощи до выплат бойцам на контракте денежного пособия.



– Если в этом была необходимость, каждый смог написать заявление как в военную прокуратуру, так и на имя мэра города Орла, - добавили в пресс-службе городской администрации.





Ольга СУПОНЕВА





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