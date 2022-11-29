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9:57, 29 ноября 2022 года В Орле пожарные спасли двух человек из горящей комнаты Еще двух орловцев пришлось эвакуировать.





О ЧП на улице Цветаева сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Вечером, 28 ноября, около 23.00, горел частично расселенный дом на первом этаже.



Пострадавших в результате пожара нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.





Сергей СИЛАЕВ





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