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10:15, 29 ноября 2022 года Жителя пригорода Орла Россельхознадзор попросил следить за свиньями На мужчину, нарушающего правила содержания животных, пожаловалась соседка.





Специалисты Россельхознадзора приехали по сигналу в одну из деревень Орловского муниципального округа. Они проверили, в каких условиях находятся животные в подсобном хозяйстве. Оказалось, неправильно содержатся не только поросята, но и птица, собаки.



- Специалисты Управления выявили ряд нарушений правил содержания свиней. В частности, было установлено, что владельцем ЛПХ не обеспечено безвыгульное содержание свиней, животные не учтены и не идентифицированы, в хозяйстве не проводились диагностические исследования, вакцинации и обработки против заразных болезней (свиней, птицы и собак), - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.



В итоге фермеру выдали требование об устранении нарушений закона.





Ольга СУПОНЕВА





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