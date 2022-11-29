В Орловской области безработных стало меньше

На учете в службе занятости состоит около двух тысяч человек.

Если еще в сентябре 2022 официально безработными числилось 2,5 тысячи орловцев, то сейчас эта цифра составляет 1,9 тысячи. Снижение

зафиксировано

на уровне 23%.



Количество свободных вакансий, которые предлагают жителям Орловской области, превышает 9 тысяч 700. Кстати, 1 декабря в Орле состоится ярмарка вакансий: рабочих мест в ее ходе

предложат 600.