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10:40, 29 ноября 2022 года В Орле проходит открытие конкурса чтецов Победители из районов соревнуются в навыках декламации.





В эти минуты в библиотеке им. Бунина проходит открытие конкурса чтецов "Земли Орловской бесценный дар: классика и современность" областного этапа. На нем выступают победители муниципальных туров.



Основная цель конкурса привлечение обучающихся к русской классической краеведческой литературе.

Подробности скоро!





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