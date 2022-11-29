В Орловской области собирают теплые вещи для военных СВО

Бойцам нужны стельки, термобелье, футболки, тактические костюмы, носки и другое.

В Орловской области продолжается формирование посылок, которые отправятся на линию фронта. Военнослужащим нужны теплые вещи: грядут холода.



Об очередном сборе объявил советник губернатора Сергей Лежнев.



- В окопах сейчас достаточно сыро и грязно, но совсем скоро установится стабильный минус и начнутся морозы. Сами понимаете, что стираться/сушиться негде и некогда, поэтому пригодятся комплекты носков, трусов, стелек, перчаток, футболок, -

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