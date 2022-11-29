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10:48, 29 ноября 2022 года

В Орловской области собирают теплые вещи для военных СВО

Бойцам нужны стельки, термобелье, футболки, тактические костюмы, носки и другое.


В Орловской области продолжается формирование посылок, которые отправятся на линию фронта. Военнослужащим нужны теплые вещи: грядут холода.

Об очередном сборе объявил советник губернатора Сергей Лежнев.

- В окопах сейчас достаточно сыро и грязно, но совсем скоро установится стабильный минус и начнутся морозы. Сами понимаете, что стираться/сушиться негде и некогда, поэтому пригодятся комплекты носков, трусов, стелек, перчаток, футболок, - обратился он к жителям региона.

Лежнев отметил, что хотя Орловщина постоянно закупает и передает вещи военным, потребность в них все равно не иссякает. Помочь может каждый. Речь идет не только об одежде, но и о продуктах, средствах гигиены. Можно перевести деньги, которые пойдут на закупку. 

- Все, кто хочет поучаствовать в сборе, могут перевести средства на наш специальный счет или принести продукты и вещи в здание администрации Советского района города Орла (ул. Октябрьская, д. 30) или в Патриот 57, - обратился к орловцам советник губернатора.






Ольга СУПОНЕВА
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